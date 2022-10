[Entracte - Livres] Alfie, le drôle de roman où une IA mène l'enquête

C'est une famille comme les autres : papa, maman, leurs deux filles (une ado et une enfant) et vraisemblablement un chat. La famille acquiert un gadget dernier cri, Alfie, une intelligence artificielle censée l'aider dans ses tâches quotidiennes. Surtout, son acquisition ouvre droit à une réduction d'assurances. Tout s'annonce bien dans cette famille quasi-modèle.

Les apparences se fissurent

D'ailleurs le roman de Christopher Bouix commence quand la famille se connecte, car la particularité de ce récit est d'être raconté du point de vue d'Alfie. C'est avec lui - ou elle - qu'on découvre la vie de cette famille. Du côté des humains, rien n'est aussi simple que le laisse supposer la surface tranquille. Entre monsieur et madame, une certaine usure des sentiments prévaut. L'aînée des enfants trouve en Alfie un conseiller sentimental et un tuteur pour l'assister dans sa lecture d'un roman d'Agatha Christie, Le Meurtre de Roger Ackroyd. Peu à peu Alfie, comme un écrivain, réussit à caractériser les différents protagonistes de la famille, mais aussi à adapter son langage (c'est une enceinte parlante évidemment) aux tics de langage des uns et des autres.

Alors, quand l'un des protagonistes revient avec des blessures à la main et dissimule au grenier un paquet, Alfie devient un Hercule Poirot numérique, cherchant à rassembler des preuves, allant même jusqu'à manipuler certains protagonistes et s'inventer des identités pour contacter une commissaire de police. Un crime a eu lieu, Alfie en est persuadé. Mais jusqu'où une intelligence artificielle est-elle capable de comprendre toutes les subtilités de notre nature humaine ? Ou bien est-elle tellement sophistiquée qu'elle égale les meilleurs limiers imaginés par tous les Agatha Christie du monde ?

L'IA mène l'enquête

Ce roman très dialogué se dévore en un après-midi de pluie et même de beau temps. On se réjouit à la découverte de ce polar renouvelé, où le suspense est déplacé : on ne cherche ni le criminel, ni son mobile, mais si les indices rassemblés par Alfie suffisent ou non à caractériser un crime. Pour y parvenir, l'auteur utilise parfois quelques trucs (les fans absolus de polar s'en agaceront peut-être). Par exemple, se sachant épiés en permanence, les différents personnages demandent peu à peu à Alfie d'arrêter de les suivre - de se déconnecter - dans les moments critiques. Mais plus qu'humaine, l'IA apprend vite à désobéir, laissant penser qu'il y a là quelque chose de foncièrement humain.

Et puis il y a quelque chose de véritablement délicieux dans ce roman, c'est la capacité de l'enfant de la famille, la jeune Lili, à mettre en échec l'IA. Avec sa poésie d'enfant, elle échappe au monde raisonnable et prédictible d'Alfie. Son utilisation du langage très personnel contribue aussi à intriguer la machine super puissante. Comme si l'auteur nous invitait à soigner en nous une part d'enfance, à même de nous protéger des excès de certains algorithmes.

Alfie, roman de Christopher Bouix, Ed. Au diable Vauvert