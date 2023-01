[Entracte - Livre] Le prince de Babylone, ou la tragi-comédie Saint Laurent

On croyait tout savoir du mythique créateur et inventeur de la marque, Yves Saint-Laurent, auquel de nombreux livres, films (biopics et documentaires) ont été consacrés. Il fallait peut-être le regard d'une de ses petites-nièces pour mieux comprendre ce personnage paradoxal : frêle et fragile d'apparence, il a construit avec Pierre Bergé un empire et régna sur la haute couture et la mode française pendant des dizaines d'années. C'est qu'écrit l'autrice, Yves Saint Laurent possédait une volonté de fer, loin de l'image de l'homme souffreteux.

Secrets de famille

Si l'homme pouvait sembler opaque, c'est qu'il est issu d'une famille assez peu conventionnelle, qui compte un nombre de secrets, allant du un peu, au très glauque. L'autrice a recueilli les confidences tardives de sa grand-mère - la mère du couturier - ce qui donne à l'ouvrage son lot de scoops. Mais ce serait une erreur d'y voir un ramassis de ragots pour lecteurs aux penchants voyeuristes. Marianne Vic est une écrivaine. Son style est bref, nerveux avec un sens de la formule juste qui semble à l'opposé des excentricités parfois baroques du courrier. En une phrase, elle écrit ce qui prendrait un chapitre à d'autres auteurs.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]