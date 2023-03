[Entracte Film] The Fabelmans de Steven Spielberg ou l'éloge du père ingénieur

Peut-on exprimer plus clairement l’essence ambivalente du cinéma – mi-artistique mi-technique – qu’avec la séquence d’ouverture du magistral The Fabelmans, de Steven Spielberg ? Le jeune Sammy pleure parce qu’il ne veut pas aller au cinéma car on lui a dit qu’il y serait dans le noir. Ses parents tentent alors de le rassurer. La mère, pianiste, lui expose toute la beauté de la puissance de l’imagination, quand son père, ingénieur, se lance dans une explication des principes optiques à l’œuvre dans une projection. Dans son nouveau film, l'iconique réalisateur propose une généalogie de son amour et de sa pratique du cinéma via l’évolution de cette famille américaine à travers les années 50 et 60. C’est à la fois une épopée de la classe moyenne d’après guerre, et un portrait intime.

Episode fondateur

Car après cet épisode fondateur, la caméra servira à cautériser bien des plaies du jeune Sammy, qui y consacre une bonne partie de son temps libre. Jusqu’au jour où cet appareil, presque un bouclier face un réel effrayant, se retournera contre l’enfant devenu adolescent. On ne filme pas le réel sans prendre de risques…

Après une crise existentielle et l'explosion de ses repères, le jeune Sammy reprendra la caméra pour réaliser le film de fin d’année de son lycée, ce qui lui donnera l’occasion d’une vengeance subtile contre ceux qui le harcèlent depuis son arrivée en Californie. L’air de rien, Spielberg dénonce l’antisémitisme qui y prévalait au début des années 60. Derrière les paysages de carte postale (le soleil, l’océan, le surf et la jeunesse éblouissante), il existait une face plus sombre.

Un monde d'avant

Pour les passionnés de sciences de l’ingénieur, ce film est une merveille car il parle du monde d’avant, celui de la mécanique et de l’électricité. Celui où pour faire un trucage, on ne recourait pas à quelques savoirs numériques. Un trou dans la pellicule simulait à merveille les coups de feu tirés par une bande d’ado dans un court métrage relatant une attaque de diligence. La pellicule se coupait et se collait sur une table de montage. Spielberg évoque sans fausse nostalgie ni esprit réactionnaire – le fameux « c’était mieux avant » - ce monde disparu, son Jurassic Park intime en quelque sorte. Le père Fabelman change d'ailleurs d’employeur à deux reprises dans le film, car ce réparateur de tubes cathodiques devenu passionné d’informatique participe à l'essor fulgurant d'IBM, du côté de Los Angeles.

On retrouve dans ce long-métrage toute l’affection que Spielberg porte à ses parents, malgré leurs défauts. Le père ingénieur épris de science et de concret, peu à l’aise avec les sentiments, est un exalté qui s’ignore. Et il saura être là quand il le faudra. La figure de la mère ressemble quant à elle à ces nombreuses desesperate housewives des années 50, la face cachée et dépressive du rêve américain des Trente Glorieuses. The Fabelmans est ainsi une oeuvre pleine d'émotions, drôle et émouvante, où la vie, comme les meilleurs films, tire des larmes et provoque des éclats de rire.