[Entracte Film] Dans "Toni, en famille", Camille Cottin face au parcours d'obstacles d'une reconversion professionnelle

N’arrivez surtout pas en retard si vous avez prévu d’aller voir «Toni, en famille». La séquence d’ouverture où Toni au volant de sa voiture vient chercher ses enfants à la sortie de divers activités, vaut le détour. Dans cet espace clos filmé en plan fixe se joue comme un résumé de ce qui va suivre. Toni, la quarantaine et mère élevant seule cinq enfants (tous interprétés par de jeunes acteurs formidables), et sa petite famille sont un concentré d’humour et de tendresse qui sonnent terriblement justes (enfin un film où les décors de maison sont en accord avec le milieu social des personnages). Le film terminé, on ressort avec une folle envie de passer encore un peu de temps au milieu de cette fratrie aussi bruyante qu’attachante.

Immense Camille Cottin

[...]