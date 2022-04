[Entracte-Expositions] A Saint-Etienne, les designers imaginent d'autres futurs à l'industrie

Après une suspension, Covid oblige, la Biennale internationale du design de Saint-Etienne est de retour. Elle a pour thème "bifurcations" et se décline en de multiples expositions à la Cité du design mais dans la ville et alentours. On y trouve aussi bien des propositions à la frontière de l'art contemporain que des projets concrets réalisés par des étudiants et des industriels. Un coup de projecteur est donné sur les initiatives venues d'Afrique ou plutôt des Afriques.