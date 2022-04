Si vous visitez la biennale du design de Saint-Etienne et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à vous rendre à quelques kilomètres de là (entre 13 et 15 kilomètres selon l'itinéraire choisi) pour vous rendre à Firminy-Vert. D'abord parce que cette ville accueille le plus vaste ensemble de constructions de Le Corbusier d'Europe, avec une piscine, un stade, une unité d'habitation, une maison de la Culture et de la jeunesse et l'église Saint-Pierre.

Bifurcations dans l'habitat

C'est vers cette dernière que nous invitons à vous rendre, puisqu'elle abrite dans ses fondations un espace d'exposition, où l'on peut voir un événement associé de la biennale du design de Saint-Etienne. "Le champ des possibles" (c'est le nom de l'exposition) imagine une nouvelle manière d'habiter le monde à travers six espaces créés par le duo du studio Döppel, les designers Jonathan Omar et Lionel Dinissalazar.

Pour rappel, le thème de la biennale est "bifurcations" et les multiples expositions proposent d'imaginer d'autres futurs. "Le champ des possibles" ne fait pas exception, en faisant un retour sur le cabanon qu'avait construit l'architecte suisse, Le Corbusier, du côté de Roquebrune Cap-Martin. Pour ce lieu de villégiature situé dans un environnement de rêve, Le Corbusier compose un endroit minimaliste et hyper fonctionnaliste. Dans 15 mètres carrés, on trouve un coin-repos, un coin travail, un coin-toilettes et un lavabo.

Cabanon new look mais fidèle aux bases

Les deux designers ont imaginé un nouveau cabanon et plusieurs équipements qui pourraient être partagés pour réinventer la manière de vivre ensemble. Dans ce nouvel espace pensé pour un univers campagnard (quand le cabanon original était au bord de la mer), ils utilisent un bois local, et des bâches agricoles bourrées de paille. On retrouve à l'intérieur les fonctions basiques de la version originale réinterprétées en bois clair.

A côté de cette unité d'habitation, on découvre au fil des salles six manières d'habiter collectivement autrement l'espace. Ainsi, en utilisant les mêmes matériaux, l'exposition propose une hutte pensée comme un espace d'échange et de dialogues, comme une réinvention de la veillée millénaire. La Source est un dispositif pour récupérer l'eau de la rosée et de la brume. Soit un moyen de ne pas gaspiller la ressource rare que devient l'eau.

Des espaces pour la vie collective et la contemplation

Le duo de designers a imaginé d'autres micro-architectures plus contemplatives. En version solitaire avec cette chaise longue (voire la photo) imaginée pour être posée au milieu d'un champ en jachère, chaise longue qui rappelle inévitablement l'icône du design imaginée par Le Corbusier. Le Contemplatif proprement dit est un filet installé en hauteur où il est possible de s'allonger seul ou à plusieurs, idéalement pour contempler le ciel de jour ou de nuit et ressentir vraisemblablement le lien entre l'homme et l'univers, et ce d'autant que cette installation est prévue pour donner l'impression de flotter au-dessus du sol, entre terre et ciel donc.

Est-ce l'emprunt d'une bâche de couleur jaune - une couleur peu utilisée pour l'habitat - ou la construction d'une cabane au milieu de la nature ? Il y a dans ces projets, outre la réflexion sur la manière de vivre, seul ou en collectivité, quelque chose de foncièrement réjouissant. Cela tient peut-être à une évocation d'une enfance disparue, celle du visiteur et peut-être celle de l'humanité qui aurait perdu plus qu'elle ne pense en s'éloignant de la Nature.

Intelligence de l'exposition

Il faut aussi souligner l'intelligence profonde de l'installation qui a été faite, qui exploite au mieux le contraste entre le lieu d'exposition et ce qui est montré. L'église Saint-Pierre a beau être construite à Firminy-Vert, au milieu d'une pelouse, elle est environnée d'ensembles urbains en béton. Au fil de la visite (courte, le lieu n'est pas immense), profitant des ouvertures voulues par Le Corbusier dans ces fondations devenues espace d'exposition, le visiteur peut en permanence ou presque comparer les nouveaux lieux inventés par Döppel Studio et les immeubles environnants. Le contraste est saisissant et ouvre d'intéressantes réflexions.

Dans la présentation du projet distribué sur place, figure une citation de Le Corbusier : "La maison n'est pas faite pour le décor mais pour le bonheur de l'homme". Jonathan Omar et Lionel Dinissalazar ont relevé le défi haut la main. Leurs micro-architectures sont une inépuisable source de joie... Même plusieurs semaines après la visite.

Le champ des possibles Micro-architectures à expérimenter, Eglise Saint Pierre, Firminy du 6 avril au 15 janvier 2023

A noter : de nombreuses tables rondes et rencontres sur l'habitat sont organisées à l'occasion de cette exposition