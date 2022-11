[Entracte - Expo] "Bicyclette(s), faire des vélos", ou la réinvention par l'Europe du cycle

Nostalgiques du vélo d'antan -quand tout était mieux forcément- toujours prêts à siffloter "à bicyclette" d'Yves Montand, ne passez pas votre chemin, car si l'exposition "Bicyclette(s) faire des vélos" est résolument tournée vers l'avenir, elle offre de grandes chances de vous convertir au vélo d'aujourd'hui.

Le retour du Made in France

Le titre résume plutôt bien le propos de cette exposition, où il est question de "faire des vélos", en France et dans l'Union européenne, après avoir laissé partir un temps la production vers les pays offrant des coûts de main d'oeuvre moins élevés. Elle documente en effet le retour d'un made in UE ou made in France, poussé par deux décisions de l'UE instaurant une forme de protectionnisme.

