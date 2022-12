[Entracte - Documentaire] Devenir styliste, un documentaire sur trois jeunes qui veulent changer la mode

Depuis quelques semaines, France 5 propose le lundi soir une série documentaire de 4 fois trente minutes, à chaque fois consacré à l'apprentissage d'un métier. On y suit à chaque fois trois ou quatre élèves qui viennent de rejoindre une école de formation. Après les bâtisseurs, gardiens de la paix, ostréiculteurs et marins-pêcheurs, voici venus les stylistes.

Trois jeunes dans le vent

Ils sont trois à rejoindre en première année l'Institut français de la mode, situé dans le bâtiment vert acide situé du côté de la gare d'Austerlitz, qu'ont déjà vu les Parisiens. Ils arrivent en première année de cette école super sélective sans assurance d'accéder à la suivante. C'est donc une année capitale pour Suzon, Franck et Dani qui rêvent tous d'appartenir à la grande famille de la mode. La bonne idée est d'avoir suivi des profils plutôt atypiques, notamment Dani, réfugié irakien avec sa famille ou Franck venu en France à l'âge de 4 ans pour se faire opérer et qui est élevé par sa tante en région parisienne. La jeune Suzon quant à elle vient de province.

Le pari de raconter une année d'études en deux heures est évidemment difficile à tenir, mais il réussit grâce à la bonne volonté de ces trois jeunes adultes qui sont à fond dans leurs études et devant la caméra. Le réalisateur est aidé par le projet qui sert de fil rouge à cette première année : le jury de style. Dans ce cadre, ils doivent imaginer un nouveau corps et l'habiller. Ce travail au fil des épisodes offre aux différents caractères l'occasion de se révéler : le désorganisé Franck, la machine de guerre Suzon et l'hédoniste Dani révèlent par leur travail qui ils sont. Le bonheur de voir ces jeunes apprendre le métier qui les fait rêver depuis toujours est très communicatif.

Changer la mode de l'intérieur

A tous ceux qui craignent l'anomie de la jeunesse, ces trois là donnent une leçon. Ils ont un projet et s'ils ont choisi le secteur du luxe, c'est aussi parce qu'ils espèrent le changer de l'intérieur. La très sage et déterminée Suzon ne jure que par le recyclage. Franck rêve d'une mode tournée vers l'Afrique quand Dani aux formes XXL imagine des vêtements qui s'affranchiraient des canons des mannequins à la silhouette de fil de fer, ou trop genrée.

Le jour J, le trio et leurs collègues de promotion vivent le stress des examens, et sont malgré cela prêts à se donner des coups de main, à s'aider. Cette coopération franchira un cran supplémentaire quand, dans le troisième et surtout le dernier épisode, Hugo étudiant en deuxième année de master - un grand - vient chercher les petites mains pour l'aider à monter le show qui sera présenté en ouverture de la Fashion Week. Avec l'intervention de ce quatrième élève, c'est une idée du parcours en cinq ans que montre le documentaire.

L'âge des premières fois

Le documentaire pêche sûrement par ce qui en fait aussi sa force : le choix des étudiants suivis, un peu trop castés comme si les concours de chants avaient donné le ton de la manière de montrer des jeunes en apprentissage. Mais il ne faut pas bouder son plaisir devant cette jeunesse qui découvre le goût des premières fois, enthousiaste des moyens dont elle dispose, qu'elle soit effrayée de ne pas y arriver comme Franck (qui cite le rappeur Kayne West, une séquence qui serait sûrement coupée aujourd'hui au vu de ses dernières déclarations).

Quelle que soit la voie qu'on a soi-même suivi, le phénomène d'identification marche à plein. On repense forcément en regardant ce documentaire à la joie d'avoir le bac, d'être passé à l'étape d'après, de vivre le temps des copains et des apprentissages. Et cela vient assurément du dispositif retenu par la production. Pour avoir vu par hasard les derniers épisodes de "Devenir ostréiculteur", le même phénomène s'est produit. Car ce que raconte cette série avec succès, c'est ce moment charnière entre l'adolescence et l'âge adulte, cet age de tous les possibles et des apprentissages déterminants : l'enfance de l'art.

Devenir Styliste, une série de 4 fois 30 minutes produite par Capa et diffusée par France 5 et disponible sur la plateforme France.TV