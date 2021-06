[Entracte-Cinéma] "Les 2 Alfred", une satire tendre et burlesque de la modernité

© Why not productions DR

Les 2 Alfred, ce ne sont pas les frères Podalydès, qui, film après film, ont discrètement créé une oeuvre cinématographique singulière avec son univers absurde et tendre, mais les deux doudous des deux jeunes enfants d'Alexandre. Interprété par Denis Podalydès, Alexandre est un quinqua fatigué (peut-on être quinqua et ne pas être fatigué ?). Sa femme, sous-marinière, l'a mis à l'épreuve après l'avoir surpris en flagrant délit d'adultère. Pas très bon menteur, il doit retrouver au plus vite un travail et prouver qu'il est capable de s'occuper de leurs deux enfants... pour qu'elle accepte d'envisager le retrouver.