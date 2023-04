[Entracte - Cinéma] L’établi de Mathias Gokalp, ou les obstacles sur la route de la révolution ouvrière

Qui regrette l’usine des Trente glorieuses? Celle mise en scène par Mathias Gokalp, dans L’Etabli, film sorti le 5 avril, fait saigner les mains et perdre la tête, casse les oreilles et le dos. Ses petits chefs, obsédés par la productivité et les cadences, mesquins, abusent d’un pouvoir acquis de haute lutte, humilient et inventent des fautes, exhibe sans gêne leur racisme. Son directeur, malin, organise des votes truqués et manipule les plus vulnérables. Pourtant, mai 68 est déjà passé par là. L’action du film démarre en septembre 1968 pour se terminer un an plus tard.

Cette année, Robert Linhart, auteur du livre culte L’établi, sorti aux éditions de Minuit en 1978, l’a réellement passée à l’usine. Celle de Citroën porte de Choisy, à Paris. Dans le film, les 2 CV défilent sur la chaîne… Prof de fac, Robert « s’établit » au cœur de la classe ouvrière, comme deux à trois mille autres étudiants et intellectuels d’extrême-gauche, pour mieux la connaître, vivre ce qu’elle vit, et une fois comprise de l’intérieur, l’emmener vers la révolution. Un pari semé d’embûches, qu’explore le film, fidèle à l’esprit du livre tout en y ajoutant quelques éléments de fiction.

