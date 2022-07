[Entracte - Cinéma] "As bestas", ou le paysan, le bobo et l'éolienne

Cela devait être leur paradis et cela se révèlera être leur enfer. Dans "As bestas", le cinéaste espagnol Rodrigo Sorogoyen narre le cauchemar vécu par un couple de Français venu s'installer en Espagne. A la fois western et polar, ce film aux images fortes et à la mise en scène tendue raconte le monde en s'intéressant à ces personnages, sans jamais être donneurs de leçons. On en ressort secoué... et heureux d'avoir vu un si bon film.