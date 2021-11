[Entracte - BD] Total d'Ugo Bienvenu, ou le blues du milliardaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Denoël Graphic Total d'Ugo Bienvenu suit les pérégrinations d'un milliardaire empêché.

Kirt Dorell est l'homme le plus riche du monde et sûrement un des plus puissants. Quand il menace de chantage le président des Etats-Unis, c'est en le tutoyant. Kirk ne profite pas de l'économie, il est l'économie, il maîtrise les pentes des courbes. Le reste du temps, il visite des villas en vue de s'installer avec sa maîtresse, plus jeune que lui. Encore faut-il que son épouse signe les papiers du divorce. Mais rien ne va se passer comme prévu pour Kirk, qui va alors se livrer à un travail d'introspection avec son psy qui a la particularité de se promener nu et d'être du genre intrusif.

On retrouve dans Total tout l'univers d'Ugo Bienvenu, découvert dans Préférence Système (qui n'était pas son premier travail) : un monde futuriste très proche du notre, une omniprésence des robots, un érotisme affirmé et un univers graphique réinventant une esthétique vintage. Avec Total, Ugo Bienvenu propose un roman graphique - ou une bande dessinée - véritablement adulte. Pas de scène d'action, ou de récit haletant, mais une longue introspection sur un homme qui, enfant, adorait jouer au Monopoly et qui, des années plus tard, s'occupe en bricolant un robot ayant les traits de l'oncle Picsou, auquel il tente de donner le caractère du personnage imaginé par Disney.

Des dialogues ciselés

Dans Total, on retrouve aussi le goût d'Ugo Bienvenu pour l'écriture et les dialogues ciselés. Ce dessinateur talentueux soigne tout autant ses textes, avec des bonheurs d'expression comme cette description de l'Homme occidental "en enfant gâté d'une famille en crise qui n'arrive plus à payer ses crédits". En imaginant les réflexions de ce milliardaire XXL, Ugo Bienvenu invite à une réflexion plus générale sur le sens de nos actions.

L'ouvrage est aussi singulier par sa forme : il est présenté sous la forme d'un petit format doré, qui, ouvert, propose sur deux pages au plus 4 cases. Le dessin d'Ugo Bienvenu est précis, les couleurs atténuées donnent un effet irréel à l'ensemble, tandis que certains décors ici utilisés semblent être tirés de photographies (voir la vidéo ci-dessus pour avoir une idée du style graphique). L'ensemble est une véritable réussite qu'on ne lâche pas, une fois ouvert.

Total, Ugo Bienvenu, Denoël Graphic

Pour les passionnés de bande dessinée et de science-fiction, Ugo Bienvenu a participé au renouveau du magazine Metal Hurlant dont il a dessiné la couverture.