[Entracte-BD] Les Pizzlys de Jérémie Moreau : l'Alaska, drôle d'endroit pour une rencontre

Nathan est à bout. Chauffeur de VTC, ce trentenaire parisien doit pourtant faire face pour assurer l'éducation de son frère et de sa soeur, Etienne et Zoë, depuis la mort de leur mère. Tout craque et finit dans un accident. Son ultime cliente, Anne, va alors lui proposer un drôle de pacte. En effet, celle-ci était montée dans la voiture de Nathan pour rejoindre son pays natal, l'Alaska, qu'elle a quitté il y a plusieurs dizaines d'années. Elle propose à la fratrie de l'accompagner pour se déconnecter de la modernité stressante et découvrir une autre façon de vivre. Nathan n'hésite pas longtemps, tout le monde embarque pour un changement de vie complet.

Un conte philosophique

