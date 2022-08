[Entracte - BD] Les Pionniers, ou quand l'histoire de la naissance du cinéma est digne d'une superproduction

La machine du diable, c'est le surnom dont fut affublé le projecteur de cinéma après qu'il a été responsable de l'incendie du Bazar de la charité au début du XXe siècle. C'est aussi le titre du premier tome d'une admirable bande dessinée qui revient sur la naissance du cinématographe. La distribution est éblouissante avec les frères Lumière, Georges Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont et aussi Alice Guy. Longtemps oubliée, cette dernière est depuis peu redécouverte, grâce notamment au roman graphique Alice Guy, de Catel et Bocquet (Casterman) et à La Fée-cinéma, son autobiographie publiée par Gallimard dans son indispensable collection L'imaginaire.

[...]