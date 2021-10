[Entracte - BD] Le monde sans fin de Jancovici et Blain, la BD à offrir aux participants de la COP26 et aux autres

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ed. Dargaud

Alors que s'ouvre la COP26, les éditions Dargaud publient une bande dessinée réunissant le dessinateur Christophe Blain, connu pour Quai d'Orsay et la série d'Isaac le pirate, et Jean-Marc Jancovici, « l'inventeur » du bilan carbone. A l'origine du projet tel qu'il est raconté dans l'album, se trouvent les angoisses et interrogations du dessinateur, que son frère convainc d'écouter le parfois rugueux polytechnicien. Très vite, les deux hommes se rencontrent et entament un dialogue.

Le résultat est un ouvrage de 200 pages très didactique, irrigué d'un humour qui évoque une version 2021 du meilleur de la Rubrique-à-brac de Gotlib, où l'auteur se permettait des commentaires ironiques et annotations absurdes en marge de l'histoire principale. C'est d'autant plus remarquable que le sujet – le changement climatique et la question de l'énergie – est ardu… Et ne prête pas franchement à sourire.

Paradoxe et exactitude

