[Entracte-BD] "Le grand vide" de Léa Murawiec : Grandir, c'est tomber un peu

"Le grand vide" est la première BD de Léa Murawiec. Et c'est une réussite, que l'on considère le scénario, le dessin ou le découpage. On en ressort ému par le destin de la jeune Manel Naher, le personnage principal. Cette jeune fille, qui commence par refuser de jouer le jeu du monde où elle évolue, va s'y faire prendre pour sauver sa peau. On suit avec émotion Manel Naher dans ses aventures d'autant qu'elles sont portées par un dessin haletant.