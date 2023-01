[Entracte - BD] La revue Métal Hurlant se penche sur les "émotions synthétiques" du métavers

Pour qui s'intéresse à la bande dessinée française des années 70 et 80, le nom de "Métal Hurlant" est connu. C'est l'une des revues de BD les plus importantes de l'époque, où l'on trouve des signatures comme Margerin, Loustal ou Tardi, en passant par le trio Dionnet, Druillet et Moebius.

Retour gagnant

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]