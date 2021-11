[Entracte] Aux Arts et Métiers, l’installation « le savoir verre » transmet la tradition à l’ère du digital

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Les Arts et Métiers Jusqu'au 6 mars, l'installation interactive du musée des Arts et Métiers restitue le patrimoine immatériel des savoir-faire des maîtres verriers.

Dans la nef de l’église de Saint-Martin-des-Champs, à quelques mètres du pendule de Foucault et de l’aéroplane de Blériot, une petite pièce aménagée avec trois écrans et une caméra attend le visiteur. Au centre, un authentique banc de verrier avec deux bardelles attire l’attention. Une canne de soufflage est à portée de main. Appelée "le savoir verre – capturing craft", l’installation est une présentation numérique née du projet de recherche européen "Mingei – representation and preservation of heritage craft". Labellisé dans le cadre de l’année du verre, qui débutera en 2022, le projet restitue, dans un mélange d’univers 3D et de réalité augmentée, le patrimoine immatériel du savoir-faire des maîtres verriers.

Voyage temporel d’une carafe en cristal

Ouverte au public depuis le 26 octobre, et jusqu’au 6 mars, l’installation invite le public à imiter, dans le cadre d’une expérience interactive, Jean-Pierre Matéus, maître verrier qui intervient au centre européen de recherche et de formation aux arts verriers (Cerfav). Avec son acolyte Dominique Jamy, ils ont eu pour mission de reproduire une carafe en cristal du XIXe siècle conformément aux techniques d’antan. "On défend l’idée que derrière l’objet, on retrouve tout le savoir-faire", indique Anne-Laure Carré, co-commissaire de l’installation. Quinze jours de travail et une vingtaine d’essais ont été nécessaires aux deux hommes pour répliquer à l’identique la pièce composée d’un pied, d’un corps, d’un cordon et d’une anse, dont l’original est exposé au musée.

Digitaliser le savoir-faire

Une enquête ethnographique a aussi été menée afin de comprendre et de renseigner les étapes opératoires qui sont, d’ordinaire, réalisées sans arrêt. En outre, le projet s’est concrétisé grâce au travail de chercheurs, dont la mission a consisté à digitaliser ce savoir-faire. Une petite année a été nécessaire à l'équipe, composée de spécialistes du machine learning notamment, pour capturer les mouvements experts, les modéliser, réaliser le design de l’interaction et créer les installations.

"On a développé cette idée d’installation interactive en deux modes", présente Alina Glushkova chercheuse robotique à Mines ParisTech-Armines. Le premier, en laboratoire, se focalise sur l’apprentissage de la dextérité et de la technicité du geste. Le second, ludique et pédagogique, dans le cadre du musée, propose de découvrir l’environnement (halle de soufflage et outils en 3D) avant de se familiariser avec quelques gestes (soufflage, finition du corps et rétrécissement du col), exécutés à l’écran par Jean-Pierre Matéus.

Expérimenter le geste parfait

Le visiteur est invité, durant quelques minutes, à reproduire sa posture et ses mouvements. "Ce sont des petits gestes très délicats", indique Anne-Laure Carré, faisant référence à la mise en forme de la paraison de verre. Enregistrée par une caméra 3D, chaque action est analysée par un algorithme qui "squelletise" le corps. "La caméra enregistre les gestes, la profondeur du mouvement et la position des articulations, avant de les comparer avec ceux de l’expert", explique Alina Glushkova. Quand ils sont incorrects, des indicateurs sonores et visuels sont générés afin d’inciter le visiteur à se repositionner. Ce qui est arrivé maintes fois à l'auteur de ces lignes. N'est pas maître verrier qui veut.