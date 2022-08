Enquête Data : Les chiffres clés de la pharma

Comment l’industrie pharma est-elle en train de digérer la crise du Covid-19 ? La pandémie a propulsé certains laboratoires vers les sommets, portés par leur produit contre le Covid-19 mais elle a surtout à peine ralenti des mouvements plus profonds de réorganisation et de priorisation de certaines activités, tout en renforçant l’investissement dans l’innovation. Le point sur les laboratoires les plus importants, les médicaments les plus vendus et l’état des lieux du financement des biotechs en France dans un paysage de l’industrie pharmaceutique en pleine mutation.