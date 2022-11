Enoplastic et Sparflex donnent naissance à Crealis

En 2020, le français Sparflex et l’italien Enoplastic se rapprochaient. Depuis, ils ont repris Pe.Di et Supercap. Ce regroupement est désormais formalisé à travers la création du groupe Crealis. Comptant également les marques Valentin, Rivercap, Maverick et Corchomex, il se présente comme le « leader mondial des solutions de bouchage et surbouchage pour les vins et spiritueux » ainsi que pour les bières, ou encore les huiles et vinaigres.

