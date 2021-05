Engie veut accélérer son développement dans les renouvelables

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Engie a annoncé mardi un objectif de croissance de ses résultats sur la période 2021-2023, le groupe misant en particulier sur une accélération de son développement dans les énergies renouvelables pour doper ses performances. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé

Le fournisseur de gaz et d'électricité, qui met aussi l'accent sur les infrastructures énergétiques décentralisées et le gaz "vert", a précisé dans un communiqué qu'il visait un résultat net récurrent part du groupe de 2,7 à 2,9 milliards d'euros en 2023, à comparer avec un objectif de 2,3 à 2,5 milliards confirmé pour 2021.

La perspective pour 2023 n'inclut pas l'entité "Bright", en cours de création autour d'une partie de ses activités de services (les "solutions clients"), dont la cession est envisagée et pour laquelle un "phase de marketing devrait débuter dès le second semestre".

Sur la période 2021-2023, Engie prévoit au total 9 milliards à 10 milliards d'euros de cessions et des investissements de croissance compris entre 15 milliards et 16 milliards - à hauteur de 40 à 45% dans les énergies renouvelables - , dont la contribution au résultat opérationnel courant (Ebit) est attendue à un milliard d'euros.

Le groupe mise aussi sur un "plan de performance", pour améliorer l'efficacité de ses activités opérationnelles et de ses fonctions support, qui doit permettre une contribution nette à son Ebit 600 millions d'euros sur la période 2021-2023.

Dans les renouvelables, Engie veut faire passer sa croissance annuelle moyenne de 3 gigawatts (GW) actuellement à 4 GW entre 2022 et 2025, puis à 6 GW entre 2026 et 2030, principalement à travers un développement organique, ce qui devrait le conduire à une capacité totale installée de 50 GW en 2025 et 80 GW en 2030 contre 31 GW aujourd'hui (à 100%).

Le groupe fait de l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine ses principales priorités géographiques en matière de renouvelables - les projets d'éolien en mer devant couvrir une zone plus large - et entend conserver davantage de projets sur son bilan, principalement sur ses marchés prioritaires pour l'éolien terrestre et le solaire.

"DIVIDENDE PLANCHER" DE 0,65 EURO PAR ACTION SUR 2021-2023

Dans son segment "Energy Solutions", qui regroupe des infrastructures énergétiques décentralisées "bas carbone" telles que les réseaux urbains de chaud et de froid, la production décentralisée d'énergies, la mobilité bas carbone et des services associés, Engie vise 8 GW de capacités supplémentaires pour atteindre 32 GW d'ici 2025.

Le groupe réaffirme en outre sa politique de dividende basée sur un taux de distribution de 65% à 75% du résultat net récurrent part du groupe. Dans le cadre de son nouveau plan sur trois ans, il prévoit une augmentation du dividende par action portée par la croissance de ses résultats et "un dividende plancher" de 0,65 euro par action pour la période 2021 à 2023.

Engie met aussi en avant ses efforts de simplification, avec le passage de 25 "business units" à quatre "global business units" et une présence géographique qui sera ramenée à moins de 30 pays d'ici 2023 contre 70 en 2018.

Bénéficiant d'une meilleure disponibilité de ses centrales nucléaires belges et de prix de l'électricité plus élevés en Europe, il a enregistré au premier trimestre un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros (+8,3% en données brutes, +10,0% en organique), un Ebitda de 3,2 milliards (+5,3% en brut, +7,3% en organique) et un chiffre d'affaires de 16,9 milliards (+2,3% en brut, +4,8% en organique).

(Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)