Engie va produire du biométhane par pyrogazéification au Havre avec CMA CGM

La décision d’investissement ne sera prise que fin 2022, le temps de finir les études et de s’assurer que le projet bénéficiera d’une aide du Fonds innovation européen. Mais l'opération devrait bien se faire. Grâce à un accord stratégique signé avec CMA CGM il y a sept mois, Engie a trouvé un partenaire pour co-investir dans sa première usine de production biogaz par pyrogazéification, dit aussi biométhane de deuxième génération. Cette unité sera installée au Havre (Seine-Maritime). Elle coûtera environ 150 millions d’euros et produira graduellement, à partir de 2026, 11 000 tonnes de méthane par an à base de déchets de bois ou de combustibles solides de récupération.

