Selon Les Echos, Casino a mandaté Rothschild et quatre autres banques pour piloter la vente de GreenYellow et escompterait 1,5 milliard d'euros de la vente de cette filiale dont le groupe de distribution détient 76% du capital aux côtés de Tikehau et Bpifrance.

Ni Casino ni TotalEnergies n'ont fait de commentaire dans l'immédiat, tandis que personne n'était joignable dans l'immédiat chez Engie.

A la Bourse de Paris, l'action Casino s'adjugeait 8% à la suite de ces informations.

(Reportage Matthieu Protard, Jean-Michel Bélot et Tassilo Hummel)