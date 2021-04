Engie met en pratique au Chili les bonnes résolutions charbon de Catherine MacGregor

15 jours gratuits et sans engagement

Le Chili est un pays clé pour Engie. Le groupe y emploie 4 000 personnes et opère dans tous ses principaux métiers, production d’électricité thermique, renouvelables, réseaux électriques, GNL et services énergétiques. À l’international, c’est l'un des quelques pays sur lequel l’énergéticien a décidé de centrer ses investissements, avec les États-Unis, le Brésil et le Bénélux. C’est aussi un pays ou l’action d’Engie a fait polémique.