Engie Solutions pose la turbine de la centrale biomasse de Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy

La livraison et l’installation mardi 1er mars de la turbine de cogénération d’une centrale biomasse, construite par Engie Solutions, marque un grand pas vers la transition énergétique du site Novacarb de Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Ce projet de décarbonation apparaissait vital pour la pérennité de cette usine de production de cabonate et bicarbonate de sodium, filiale du groupe Humens, nouvel acteur français de la chimie minérale de spécialités. L’investissement de 87 millions d’euros est porté par la société Novawood, codétenue par Engie Solutions (51%), Novacarb (30%), et la Caisse des dépôts (19%).

