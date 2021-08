Engie s'apprêterait à céder sa filiale Endel au groupe Altrad

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toupance Marielle Endel intervient dans la maintenance industrielle dans plusieurs secteurs : nucléaire, pétrochimie, agroalimentaire, pharmacie, cosmétique et même défense...

La réorganisation se poursuit à grands pas chez Engie. Comme le rapporte Le Figaro, le géant de l'énergie s'apprêterait à céder Endel, sa filiale spécialiste de la maintenance dans l’industrie, au groupe français Altrad, expert des services industriels. Cette vente aurait reçu le feu vert de l'Etat, qui détient 23,64 % d’Engie, et celui d’EDF, premier client de l’activité nucléaire d’Endel. Aucun montant n'a été communiqué de manière officielle, mais la reprise pourrait se faire « à prix négatif », l'activité de maintenance industrielle de la filiale rencontrant de vives difficultés.

L'énergéticien français avait dévoilé son intention de vendre Endel le 15 octobre dernier. La filiale avait mis en avant son chiffre d’affaires de 750 millions d’euros en 2016 grâce à ses 140 implantations, principalement situées en France. En plus du nucléaire, elle intervient dans d'autres secteurs clés, comme la sidérurgie, la pétrochimie, l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique et même la défense, avec l’entretien d’installations de la Direction générale de l’armement (DGA).

Les syndicats inquiets

Plusieurs repreneurs potentiels avaient été évoqués, à l'image de Framatome, Orano, ou encore Spie. Mais c'est finalement le groupe fondé par l'homme d'affaires Mohed Altrad, implanté en Europe, en Asie et en Afrique, qui aurait remporté la mise. De quoi lui permettre de renforcer son pôle nucléaire, alors qu'il compte déjà parmi ses clients EDF et le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives).

Mais les syndicats d'Endel craignent que cette vente ne débouche sur des suppressions de postes parmi les quelque 6 000 salariés. « Endel devrait rester dans le giron de l’État, arguait Frédérik Conseil, délégué syndical central de la CGT Endel Engie, interrogé par L’Usine Nouvelle en octobre. Les entreprises sous-traitent de plus en plus. On voit déjà des écarts de qualité dans les chantiers lambda. Cela finira pareil dans le nucléaire ». « Les réflexions menées n’induisent pas, en tant que telles, d’impacts en matière d’emplois », avait de son côté tenté de rassurer Engie.

Des actifs convoités

Le géant de l'énergie semble de toute façon bien décidé à mener à bien son projet de réorganisation, engagé depuis un peu plus d'un an, qui doit lui permettre de récolter plus de huit milliards d'euros sur la période 2019-2023. Cette somme lui servira notamment à réduire sa dette et à investir massivement dans les énergies renouvelables, pour ne pas se faire distancer par ses concurrents.

Le programme de cessions du groupe est déjà bien chargé : en octobre, Engie a vendu à Veolia pour 3,4 milliards d’euros la majeure partie (29,9 %) des 32 % du capital de Suez qu’il détenait. La cession de 11,5 % du capital de GRTgaz à la Caisse des dépôts et CNP Assurances a également été officialisée fin juillet. Le conseil d’administration a aussi annoncé vouloir tout ou partie de 40,4 % du capital de GTT, spécialisé dans les réservoirs GNL des bateaux.

Enfin, tous les yeux se tournent actuellement vers Equans, la nouvelle entité de services multi-techniques du groupe, qui emploie près de 75 000 salariés. Valorisée entre cinq et six milliards d'euros, elle est convoitée aussi bien par des industriels (Bouygues, Eiffage, Spie) que par de grands fonds d'investissements.