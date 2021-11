Engie retient l'offre de Bouygues pour Equans

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Engie a retenu l'offre soumise par Bouygues pour l'acquisition de sa filiale de services multi-techniques Equans, a-t-on appris vendredi de source au fait des discussions à l'issue d'une réunion du conseil d'administration du groupe énergétique. /Photo d'archives/REUTERS/Stéphane Mahé

Deux offres concurrentes de celle de Bouygues avaient été soumises pour Equans, dont la valorisation est estimée entre six et sept milliards d'euros selon plusieurs sources: une par Eiffage, autre groupe de BTP et de concessions, et une autre par le fonds d'investissement américain Bain Capital associé à Fimalac, holding de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.

(Reportage Gwénaëlle Barzic, rédigé par Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)