Engie remporte un projet d'implantation d'un parc éolien en mer en Californie

On n’arrête plus Ocean Winds, la coentreprise d’Engie avec EDP Renewables spécialisée dans l’éolien offshore. Elle a remporté aux enchères, jeudi 8 décembre 2022, une nouvelle zone pour l'implantation d'un site d’éolien en mer flottant de 2 gigawatts, aux Etats-Unis. Attribué par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), ce nouveau parc occupera une zone de 325 km² à Morro Bay, au large des côtes du centre de la Californie, précise le communiqué. Ocean Winds détient ce parc avec l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada via leur coentreprise Golden State Wind, qui a remporté le lot pour 150,3 millions de dollars, indique le BOEM.

Renforcement de l'implantation en Amérique du Nord

