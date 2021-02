Engie règle son problème nucléaire belge... mais pas celui du charbon

Dur début pour la nouvelle directrice générale d’Engie Catherine MacGregor. Alors qu’elle n’en est en rien responsable, elle a dû commenter, le 26 février, les résultats 2020 d’Engie, qui ne sont pas bons. Le groupe a pâti à la fois de la chute de prix de l’énergie, gaz et électricité due à la pandémie, d’un recul de ses activités de services et d’une chute de la demande de gaz, en France notamment, à cause d’une météo trop clémente.