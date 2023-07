Engie planifie une vaste plateforme de carburants alternatifs pour le transport maritime et aérien au Havre

Le port du Havre (Seine-Maritime) se tourne vers le bas-carbone, et le secteur des carburants de synthèse. La zone industrialo-portuaire a attribué un site de 24 hectares à Engie, pour conduire deux projets distincts, censés mobiliser 1,2 milliard d'euros d'investissements. En produisant du bio-méthane et du kérosène de synthèse, l’énergéticien et ses partenaires Air France-KLM et CMA CGM entendent « participer à l’émergence d’une filière de gaz renouvelable française, indispensable à la décarbonation des activités de transport maritime et aérien », explique Christine Cabau Woehrel, directrice centrale exécutive du groupe CMA CGM, citée par un communiqué de presse.

