Engie et le gouvernement belge s'accordent pour prolonger deux réacteurs nucléaires pendant dix ans

Après de longues et âpres négociations, Engie et le gouvernement belge se sont enfin mis d’accord jeudi 29 juin 2023 : l'activité des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 est prolongée pour dix ans. L’accord règle les principaux points de discussion entre l'énergéticien français et la Belgique. Un montant de 15 milliards d’euros a par ailleurs été fixé « pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires » des sept installations nucléaires d’Engie en Belgique, selon un communiqué du groupe. Cette somme s'ajoute aux 8 milliards d'euros déjà provisionnés pour le démantèlement des centrales exploitées, soit un coût total de 23 milliards.

