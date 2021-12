Engie et la RATP décrochent un contrat de 2,4 milliards d'euros à Paris

Codétenue à 85% par Engie (via sa filiale Climespace) et à 15% par la RATP, la société Fraîcheur de Paris a remporté l'appel d'offres concernant la gestion entre 2022 et 2042 du réseau de froid de Paris. Ce dernier, qui prend la forme d'un système de tuyaux souterrains transportant de l'eau très froide, permet de faire baisser la température de certains bâtiments de manière plus écologique qu'en ayant recours à des climatisations traditionnelles. Dans un communiqué publié lundi 6 décembre, Engie a précisé que ce contrat couvrirait à la fois la production, le stockage, le transport et la distribution d'énergie frigorifique, et que le chiffre d'affaires prévisionnel total atteignait 2,4 milliards d'euros.