Un consortium mené par Engie sélectionné pour un méga projet de production d’hydrogène et d’ammoniac verts à Oman

Une bonne nouvelle est tombée ce mercredi 21 juin pour Engie et pour le sidérurgiste sud-coréen Posco. Le consortium dont ils ont pris la tête s'est vu attribuer par les autorités d'Oman une concession de 47 ans pour un projet de production d'ammoniac vert. Le contrat d'environ 7 milliards de dollars permettra de fournir à la Corée du sud 1,2 million de tonnes d'ammoniac vert par an d’ici le milieu des années 2030. Engie a été choisi à la suite d'un appel d'offres lancé par Hydrom, l'entité de développement de l'hydrogène du sultanat. Les autres partenaires du consortium sont Samsung Engineering, les compagnies d'électricité sud-coréennes Korea East-West Power Co. et Korea Southern Power Co., ainsi que FutureTech Energy Ventures Company Ltd. (une filiale de la compagnie pétrolière thaïlandaise PTTEP).

