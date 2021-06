Engie attend les premières offres pour "Bright" en septembre

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe Engie s'apprête à donner le coup d'envoi d'un processus d'enchères pour une partie de ses activités de services, avec de premières offres attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros, a-t-on appris de deux sources au fait du dossier. /Photo d'archives/REUTERS/Stephane Mahe

L'énergéticien français se donne jusqu'à la fin de l'année pour sélectionner un repreneur et signer un accord en vue de lui céder une majorité du capital de cette société provisoirement nommée Bright, ont dit les sources.

Un calendrier ainsi que des documents d'informations devraient être envoyés aux potentiels acheteurs, parmi lesquels figurent notamment les concurrents SPIE et Bouygues, dans la première quinzaine de juillet, ont dit trois sources.

Bright pourrait également intéresser de nombreux fonds d'investissement parmi lesquels Pai Partners, Bain Capital, CVC, EQT ou encore Apollo Capital Management, selon plusieurs sources bancaires.

Spie et Bouygues n'ont pas souhaité faire de commentaire. Les fonds n'ont pas souhaité faire de commentaire ou n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Engie n'a pas non plus souhaité de faire de commentaire.

(Gwénaëlle Barzic, Arno Schuetze, Benjamin Mallet et Sarah White, édité par Nicolas Delame)