Engie appelé à augmenter de 3,3 milliards d'euros ses provisions sur le nucléaire en Belgique, le titre chute

Voilà qui ne va pas améliorer les relations compliquées entre Engie et l'Etat belge. Ce dernier a demandé à l'entreprise de provisionner 3,3 milliards d'euros au titre du démantèlement des centrales nucléaires belges et de la gestion de l’aval du cycle du combustible usé. Un chiffrage que conteste l'énergéticien français, qui proposait plutôt 900 millions d'euros.

Engie avait déjà accepté à reculons de prolonger in extremis l'exploitation de deux réacteurs nucléaires belges pour dix années supplémentaires. Les négociations, délicates, ne sont pas totalement bouclées : Engie s'inquiétait d'une flambée des coûts d'exploitation.

Augmentations "excessives" selon Engie

La Commission des Provisions Nucléaires (CPN) belge entend, dans le détail, augmenter les provisions de 2,9 milliards d’euros pour celles portées par sa filiale Synatom et de 0,4 milliard pour celles portées par Electrabel, a précisé Engie dans un communiqué. "Engie considère l’augmentation de 2,9 milliards d’euros injustifiée et soumettra une proposition ajustée dans les 60 jours", a ajouté le groupe. Ces augmentations "ne tiennent compte ni du comparatif et du contexte existants à l’échelle européenne, ni du fait que les provisions établies excéderont probablement les coûts de démantèlement et de gestion du combustible usé", estime le groupe.

Plus d'un milliard pris sur les superprofits

La société a par ailleurs détaillé dans un communiqué séparé l'impact des mesures de plafonnement de la "rente inframarginale" adopté par le Conseil de l'Union européenne, en France, Italie et Belgique, et anticipe au niveau du groupe un impact négatif sur son Ebit de 1,2 à 1,5 milliard d'euros en 2023 en France.

A la suite de ces annonces, le titre Engie cédait 3,9% à la Bourse de Paris.

Avec Reuters (Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)