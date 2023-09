Engie acquiert le producteur britannique de biométhane Ixora

Réalisée auprès du gestionnaire d'investissement Downing LLP, cette acquisition permet à l'énergéticien français d'ajouter trois nouvelles unités de production à son portefeuille, situées dans le Devon et le Somerset, qui produisent un total de 160 gigawatts-heure (GWh) de biométhane par an.

Alors que le groupe vise 10 térawatts-heure (TWh) de production de biométhane par an à l'horizon 2030 en Europe, contre 1 TWh projetés d'ici début 2024, Engie a souligné qu'il devait désormais se développer hors de France - où il comptait une capacité installée de 670 GWh par an au 30 juin - en ciblant le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et l'Espagne.

"Notre objectif cette année était de nous implanter ailleurs qu'en France, avec cette acquisition d'Ixora, on y parvient. Le prochain pays dans lequel nous serons producteurs, ce seront les Pays-Bas (...), puisque c'est là que nous sommes le plus avancés en termes de projets de développement", a dit Camille Bonenfant-Jeanneney, directrice générale des activités "gaz renouvelables Europe", lors d'une conférence de presse.

Engie ayant l'ambition de croître dans le biométhane par constructions, acquisitions et partenariats, Camille Bonenfant-Jeanneney a ajouté que le groupe avait besoin de "mixer les différentes voies de développement", notamment parce que les projets de nouvelles unités de grande taille mettaient du temps à se concrétiser.

Pour atteindre ses objectifs de production de gaz vert, Engie prévoit d'investir 3 milliards d'euros d'ici 2030. A la même échéance, il a l'ambition de commercialiser 30 TWh par an de biométhane.

(Reportage Benjamin Mallet, avec Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)