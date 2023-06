Engie accroît sa capacité de production d'énergie renouvelable en mettant la main sur le sud-africain BTE Renewables

Pour respecter son objectif de neutralité carbone d’ici 2045, Engie se détourne progressivement du charbon et multiplie les investissements dans les renouvelables. Dernier exemple en date : l’acquisition de la société sud-africaine BTE Renewables, qui exploite des parcs éoliens et solaires en Afrique du Sud et au Kenya, annoncée mardi 20 juin pour un montant non communiqué. «L’acquisition de BTE apportera à Engie 340 mégawatts nets de capacités renouvelables opérationnelles (150 MW d’éolien terrestre et 190 MW de solaire photovoltaïque)», ainsi qu’«un portefeuille de plus de 3 GW de projets en phase de développement avancé», a détaillé le groupe.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]