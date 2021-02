Engie a perdu 1,5 milliard d'euros en 2020 et déprécie ses actifs nucléaires belges

En présentant ses résultats annuels 2020, Engie a annoncé vendredi 26 février une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020, grevé par une dépréciation d'actifs de 2,9 milliards d'euros liées à ses actifs nucléaires en Belgique.

Le fournisseur de gaz et d'électricité a décidé d'arrêter tous les travaux de préparation qui permettraient de prolonger de vingt ans la durée de vie de deux centrales nucléaires en Belgique au-delà de 2025, "à la suite des annonces du gouvernement belge au quatrième trimestre 2020". Il estime que cette prolongation était peu probable, ce qui a engendré une dépréciation sur ces actifs. "Engie reste engagé envers la Belgique et à contribuer à la sécurité d'approvisionnement du pays, assure-t-il dans son communiqué. Outre les énergies renouvelables, le groupe développe également jusqu'à 3 GW de projets de centrales à gaz. Ces projets pourraient participer aux enchères liées à la mise en place en Belgique du marché de rémunération de capacité au cours du second semestre de cette année, une fois approuvé par les autorités européennes."

A LIRE AUSSI Tri drastique d'Engie dans ses services

Vers une "amélioration significative" de ses résultats en 2021

Engie dit viser une "amélioration significative" de ses résultats en 2021. « Au cours du second semestre 2020, les niveaux d’activité se sont progressivement redressés, ce qui a permis de réaliser une performance organique similaire à celle du second semestre 2019, observe sa nouvelle directrice générale depuis le 1er janvier 2021, Catherine MacGregor. Nous avons eu un bon début d’année 2021 et nous prévoyons une amélioration significative des performances financières. Tout en continuant notre travail d’amélioration de notre performance, nous nous attacherons à achever les revues stratégiques en cours afin de créer davantage de valeur et d’allouer efficacement notre capital au profit de la croissance, en particulier dans les renouvelables, les infrastructures et les activités asset-based dans les solutions clients."

A LIRE AUSSI Simplifier Engie, première mission de Catherine MacGregor

avec Reuters (Blandine Hénault)