Energie : quelles aides et pour qui

La prolongation jusqu'à la fin décembre 2022 du fonds de soutien aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité a été entérinée par le décret n° 2022-1279 (décret n° 2022-1279 du 30 septembre 2022 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine).

En application du « plan de résilience » et en réponse aux conséquences inflationnistes de la guerre en Ukraine le fonds avait été créé en juillet dernier.

L’aide repose sur trois plafonds : 2, 25 et 50 millions d’euros. Le décret simplifie sa mise en œuvre, pour permettre à davantage d’entreprises d’y recourir.

En effet, malgré la dureté de la crise, sur les 3 milliards d'euros disponibles, seuls 50 millions ont été versés !

Des conditions d'éligibilité modifiées

A cet égard, un sondage auprès des entreprises de plasturgie avaient permis d'évaluer que les conditions pour être éligibles à ces aides étaient difficiles à remplir.

Le décret a ainsi modifié lesdites règles attachées à l’aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine (une aide qui est d’ailleurs prolongée jusqu'en décembre 2022).

Désormais, pour être éligibles, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes à la date de dépôt de la demande :

- avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d'affaires en 2021 ;

- avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021.

Selon la situation de l'entreprise, le montant de l'aide est égal à :

- 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 millions d'euros pour les entreprises subissant une baisse d'excédent brut d’exploitation par rapport à 2021 ou ayant un excédent brut d'exploitation négatif ;

- 50 % des coûts éligibles avec un plafond à 25 millions d'euros, pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation est négatif et dont l'augmentation des coûts éligibles s'élève au moins à 50 % de la perte d'exploitation. L'aide est limitée à 80 % du montant des pertes ;

- 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 millions d'euros, pour les entreprises qui respectent les critères de l'aide plafonnée à 25 millions d'euros et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et sous-secteurs listés en annexe 1 du décret. L'aide est limitée à 80 % du montant des pertes.

Les plafonds sont appréciés au niveau du groupe, sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. Quant aux demandes ; elles sont à déposer de manière dématérialisée sur le site impots.gouv.fr.

Une charte et 25 engagements

En parallèle, les fournisseurs d’énergie se sont engagés via une « Charte » à ne laisser aucun de leur client sans solution. Accusés de profiter de la crise pour augmenter leurs prix, ils se sont engagés à ne laisser aucune entreprise sans « proposition commerciale » crédible.

Cette charte comprend 25 engagements pour aider les consommateurs à faire face à la crise énergétique, parmi lesquels :

- prévenir les clients entreprises et collectivités de la fin de validité de leur contrat 2 mois en avance ;

- agir, sous certaines conditions, en fournisseur de dernier recours pour les entreprises et collectivités en proposant à tous les clients qui le demandent au moins un contrat ;

- favoriser la mise en place des facilités de paiement pour les entreprises ou collectivités locales qui le demandent et qui connaissent des difficultés ;

- favoriser la mise en concurrence par une entreprises ou une collectivité locale des offres commerciales ;

- privilégier des offres tenant compte des enjeux du système électrique qui rémunèrent par exemple une capacité d’effacement lorsque le système est en tension ou qui incite à une moindre consommation d’énergie ;

- répercuter dans les meilleurs délais les aides destinées aux consommateurs finaux, à l’instar des élargissements des boucliers tarifaires énergétiques aux copropriétés, y compris dans les offres commerciales.

Ils devront également prévenir leurs clients au moins 2 mois avant la fin de leur contrat en cours, et faire en sorte que la durée de validation de la proposition commerciale de nouvelle offre soit « la plus longue possible » pour laisser jouer la concurrence.

Enfin, le ministre de l’Economie a prévenu que les comportements abusifs seraient sanctionnés, « sur la base d’enquêtes » de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ainsi que de la Commission de régulation de l’énergie.

Si la sécurité énergétique est désormais au centre de toutes les attentions, la possibilité d’accéder à une source d’énergie fiable et bon marché est une condition indispensable au bon fonctionnement de notre industrie.

Assurer la sécurité d’approvisionnement et réduire la dépendance aux importations constituent ainsi des objectifs majeurs de la politique énergétique de la France.