Energie : l’emballage plastique en pleine tempête

Elles se disaient déjà “à bout de souffle” en janvier, elles sont aujourd’hui exsangues, les finances encore asséchées par des coûts de l’énergie “vertigineux”, “pouvant "être multipliés jusqu’à dix”. Christian Théry, président du syndicat professionnel des entreprises de l’emballage plastique Elipso, donne à nouveau de la voix.

“Après la crise du Covid, les difficultés d’approvisionnement, et malgré une première vague de hausse des prix, nous faisons face à une augmentation vertigineuse de nos coûts en électricité et en gaz. Nous n’avons d’autre choix que de lancer ce nouveau cri d’alerte sur notre situation”, explique-t-il donc. Ne voyant pas de stabilité se dessiner, le représentant des plasturgistes du secteur de l’emballage, craint que le pire ne soit à venir... “Pour exercer notre activité, nous avons un besoin vital d’avoir plus de visibilité sur l’évolution de ces coûts et d’être à même de les répercuter sur nos clients. A défaut de pouvoir répercuter ces hausses, nous serons contraints de suspendre nos activités”, regrette-t-il.

Des coûts vertigineux

La hausse du prix de l’électricité et du gaz impacte très significativement le coût global des emballages, et ce, malgré des investissements très importants réalisés par la profession ces dernières années pour en réduire la consommation, rappelle-t-on en outre chez Elipso.

Fédérations et groupes industriels de nombreux secteurs avaient rendez-vous ce 7 septembre au matin avec les ministres de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et celui chargé de l’Industrie, Roland Lescure, pour le lancement du groupe de travail Industrie qui s’inscrit dans le cadre du Plan « sobriété énergétique » gouvernemental. Annoncé le 23 juin dernier, celui-ci vise une première étape de réduction de 10 % de la consommation énergétique d’ici à deux ans.