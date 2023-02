Enel fait croître ses capacités de production à Catane pour en faire «la plus grande usine de panneaux solaires d’Europe»

L’annonce ne pouvait pas s'inscrire plus dans l’air du temps, alors que pour la première fois, le solaire et l’éolien ont produit plus d’électricité que le gaz en 2022 dans l’Union européenne. Le fournisseur d'énergie Italien Enel a fait savoir dans un communiqué publié lundi 6 février qu’il prévoyait d’agrandir son site 3Sun de Catane (Sicile) afin de faire de lui «la plus grande usine de panneaux solaires d’Europe d’ici à 2024». Le site serait doté d'une capacité de production annuelle de 3 gigawatts contre 200 mégawatts actuellement.

L’investissement représente pour Enel environ 600 millions d’euros. Le groupe s’est vu attribuer un financement de 188 millions d’euros de la part de la Commission européenne dans le cadre du Fonds pour l’innovation et de l’Etat italien, via le plan de relance de l’Union européenne à la suite de la pandémie de Covid-19. Ce projet d'usine permettra la création de 900 emplois directs et 1 000 indirects d’ici à 2024, selon les chiffres avancés par Enel.

