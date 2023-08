Encore un rachat pour CCL Industries

Et de six ! Le huitième mois de l’année vient à peine de commencer que CCL Industries annonce déjà son sixième rachat pour l’exercice 2023 ! Après l’identification automatique par radiofréquence (RFID), les gourdes et les décors par étiquetage dans le moule (IML) c’est d’étiquettes pharmaceutiques dont il s’agit cette fois. Le groupe canadien vient en effet d’acquérir l’allemand Faubel. Ce dernier, qui est basé à Melsungen, en Allemagne, où est située son usine, fabrique notamment des étiquettes-livret, mais aussi des minibrochures et des inserts pour le secteur de la santé.

RFID

Le fabricant possède deux filiales commerciales, aux États-Unis et en Chine, et une participation majoritaire dans l’entreprise System Integration Laboratory (SIL), située à Paderborn, en Allemagne, qui développe des solutions d’identification pour les tests de laboratoire à partir de technologies RFID. CCL Industries a déboursé 186 millions de dollars pour effectuer cette acquisition. En 2022, Faubel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 66 millions de dollars avec un EBITDA de 30,7 millions de dollars.

L'entreprise, qui portera désormais le nom de CCL Faubel, sera intégrée à la division santé et spécialités de CCL Industries, dirigée par Lee Pretsell, vice-président du groupe. Grâce à ce rachat, le groupe canadien renforce sa présence en Europe dans le secteur de la santé, son ambition étant d’établir un leadership mondial dans ce domaine d'activité.