«Enchaîner des procédés hydrométallurgiques et chimiques permet de produire en France du lithium pour batteries bas carbone», affirme Rémy Welschinger, PDG de Viridian Lithium

L'Usine Nouvelle - Dans votre projet, vous mettez en avant une production bas carbone de lithium de qualité batterie, comment allez-vous vous y prendre ?

Rémy Welschinger - L’hydroxyde de lithium nécessaire aux batteries de véhicules électriques provient essentiellement de minerais. Les procédés pour en extraire le lithium et le raffiner sont très énergivores et l’énergie utilisée pour ces procédés pyrométallurgiques, qui consistent à chauffer le minerai à très haute température, n’est pas bas carbone puisqu’il s’agit essentiellement de diesel, de gaz naturel et de charbon. Pour notre usine, nous n’utiliserons pas de minerai brut, mais des sels de lithium extraits de saumures provenant du Chili et d’Argentine, dont la conversion et le raffinage nécessitent une consommation d’énergie beaucoup plus faible. Le fait de baser notre activité en France nous permet également de profiter d’un mix énergétique faiblement carboné. Nous travaillons aussi sur le recyclage du calcaire et du CO2 gazeux pour la future usine. Mais les principales économies d’énergie seront la source du lithium, la saumure, et sa conversion.

