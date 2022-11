En zone euro, la contraction s'atténue, la demande baisse encore

L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe le secteur de l'industrie manufacturière et celui des services, est remonté à 47,8 après 47,3 en octobre, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne en baisse à 47,0.

Il est néanmoins inférieur pour le cinquième mois d'affilée au seuil de 50 séparant contraction et expansion.

"Une nouvelle baisse de l'activité des entreprises en novembre accroît la probabilité de voir l'économie de la zone euro s'enfoncer dans la récession", a commenté Chris Williamson, chef économiste de S&P Global Market Intelligence. "Mais les chiffres des PMI de novembre apportent aussi de bonnes nouvelles potentielles: en particulier, le rythme global de la baisse a diminué par rapport à octobre."

Le PMI "flash" des services est resté stable à 48,6, un plus bas de 20 mois, et celui de l'activité manufacturière est remonté à 47,3 après 46,4. Le consensus les donnait respectivement à 48,0 et 46,0.

(Reportage Jonathan Cable, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)