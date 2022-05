Destination l’ouest de Stockholm, sur la rive ouest du grand lac de Hjälmaren. Bienvenue en Suède, dans le centre d’Örebro. Là, est implanté un vaste site ferroviaire composé de bâtiments en brique rouge datant de 1901. Depuis la fin des années 2000, la transformation numérique de ce site industriel historique a permis de gagner en productivité et de pallier la pénurie de compétences dans la maintenance.

Les Chemins de fer suédois ont séparé dès 1988 les infrastructures de l’opérateur et revendu ce site cinq ans plus tard. C’est à cette date que l’entreprise française Cogifer - avant d'être rachetée dix ans plus tard par le groupe allemand Vossloh - a repris une partie des activités pour produire des appareils de voies, terme utilisé dans le monde ferroviaire pour désigner les aiguillages.

