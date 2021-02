En Seine-Saint-Denis, Uzaje ouvre la voie au réemploi des emballages

C’est le jour J pour la dizaine de représentants Uzaje. Avec l'inauguration, lundi 14 février, de son centre industriel de lavage à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), la start-up attire l'attention. Accompagnée d’élus, de représentants d’entreprises et d’organisations professionnelles, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompilli, a fait le déplacement. Dans cet atelier de 1300 m2 qui a requis 900 000 euros d'investissements, le président et co-fondateur, Emmanuel Auberger, prévoit de nettoyer 40 millions de contenants par an.

Plateaux, bouteilles, verrines, couverts… Plus d’une centaine de produits en inox, en verre et même en plastique sont acceptés par les équipements de lavage. Ce réemploi évitera 3300 tonnes de déchets. Le site est le second à être opérationnel, après celui de Rennes (Ille-et-Vilaine). Six autres suivront d’ici à 2022 (Avignon, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux et à Lille). Avec à la clé 400 nouveaux emplois. "Les emplacements géographiques ont été choisis à partir de critères de densité de population, de l’intérêt local des collectivités territoriales et du tissu industriel", indique l’entreprise à mission de l’économie sociale et solidaire.

50 partenaires au début, dont System U

