En Savoie, Trimet France signe un contrat de long-terme avec EDF pour sécuriser sa production d’aluminium

C’est un contrat crucial pour la Vallée de la Maurienne, en Savoie, et la souveraineté industrielle française. En signant avec EDF un engagement pour l’approvisionnement de 22 TWh sur 10 ans à un prix plus bas que sur les marchés, l’aluminerie Trimet France se dote d’une perspective à long-terme. Une nouvelle annoncée par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, et Luc Rémont, PDG du groupe EDF, qui se rendent sur place ce lundi 26 juin.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]