En s’emparant de McIntosh Perry, Egis consolide son implantation en Amérique du Nord

La société française d'ingénierie du bâtiment et des infrastructures Egis poursuit son internationalisation. Celle qui emploie près de 16 000 collaborateurs dans 120 pays a annoncé lundi 26 juin acquérir McIntosh Perry, une entreprise d’ingénierie spécialisée dans les infrastructures publiques, les bâtiments et l'énergie implantée au Canada et aux Etats-Unis. «Avec une équipe de 800 ingénieurs, chefs de projet et techniciens et 21 implantations en Amérique du Nord, McIntosh Perry sera la porte d’entrée nord-américaine d'Egis», indique un communiqué du groupe qui insiste également sur la «complémentarité des services» offerts par les deux entreprises.

