En s’associant dans l’IA et le big data, Thales et Atos surfent sur le virage numérique des armées

Plutôt que des fabricants d’avions de combat, de frégates, de chars… les fournisseurs des armées seront-ils demain des groupes informatiques et de hautes technologies ? A l’instar d’Athea, la nouvelle société dévoilée le 27 mai par les groupes Thales et Atos, ses deux actionnaires à 50/50. Leur ambition : développer une plate-forme informatique souveraine associant traitement de données massives et intelligence artificielle pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure.