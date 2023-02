En République tchèque, Alstom et la SNCF poussent le futur TGV M dans ses retranchements

Sur le site historique de la commune de Velim, le futur TGV M fait des tours de circuit à la vitesse de 200 km/h, à raison d’un passage toutes les 4 minutes et 12 secondes. Devenu le principal centre d’essai en Europe, ce site construit en 1963 et appartenant aux chemins de fer tchèques, est situé à quelques kilomètres de la ville thermale de Podebrady, dans la région de Bohème centrale. «Ce train va circuler pendant six mois, huit heures par jour et cinq à six jours par semaine, décrit Philippe Lucchese, directeur du projet TGV M chez SNCF Voyageurs, peu avant le passage du train. Le but de ces tests est de valider la conformité du train pour pouvoir circuler sur le réseau français lors des prochains essais.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]